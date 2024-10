POL-FL: 83-jähriger Senior aus Glücksburg vermisst, Polizei bitte um Mithilfe der Bevölkerung und der Medien

Jübek (ots) - Am vergangenen Donnerstag (03.10.2024) wurde in Jübek eine Hauskatze mit einer Luftdruckwaffe beschossen und verletzt. Die Polizeistation Silberstedt hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht Zeugen. Nach Angaben der Tierhalterin sei der zwei Jahre alte Mischlingskater (graues Fell) an dem Donnerstagabend ...

