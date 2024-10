Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Polizei warnt: "Vorsicht im Gedränge!" - Präventionstipps gegen Taschendiebstahl

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche gegen Taschendiebstahl vom 07. bis 11.10.2024 machten die Präventionsbeamten der Polizeidirektion Flensburg zu Wochenbeginn in einem Flensburger Einkaufszentrum auf diese häufige Kriminalitätsform aufmerksam und gaben zahlreichen Interessierten gezielte Hinweise. Im Blickpunkt der Beratung standen in diesem Jahr besonders die Seniorinnen und Senioren.

Jahr für Jahr werden unzählige Menschen Opfer von Taschendiebstählen. Betroffen kann jeder sein. Die wenigsten dieser Taten werden nachträglich aufgeklärt. Taschendiebstahl ist eines der häufigsten Delikte im öffentlichen Raum. Bevorzugter Tatort ist das Gedränge wie zum Beispiel bei Großveranstaltungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf dem Weihnachtsmarkt oder in Einkaufszentren. Taschendiebe agieren mit den unterschiedlichsten, ständig wechselnden Tricks, häufig professionell, arbeitsteilig und zumeist in Gruppen.

Doch schon einfache Verhaltensmaßnahmen können dazu beitragen, nicht Opfer eines Taschendiebstahls zu werden.

Verhaltenstipps:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sich sich diese unter den Arm.

- Hängen Sie Ihre Handtasche im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen oder stellen Sie diese nicht unbeaufsichtigt ab.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie diese möglichst körpernah.

- Lassen Sie sich nicht durch fadenscheinige Tricks ablenken.

- Weiterführende Informationen dazu finden Sie im Internet unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl.

