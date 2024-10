Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Twedt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Twedt (ots)

Bereits am Dienstag, dem 17.09.2024, kam es auf der Bundesstraße 201 in in der Gemeinde Twedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizeistation Böklund hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein roter Peugeot 407 in dem Zeitraum von 11.00 bis 12.00 Uhr die B 201 aus Richtung Schleswig kommend in Richtung Süderbrarup. In der Ortschaft Twedt/Grumby kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, streifte zunächst ein am Fahrbahnrand aufgestelltes Vorfahrtstraßenschild und stieß dann mit einem mobilen Halteverbotszeichen zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Peugeot von der Unfallstelle.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Böklund unter der Telefonnummer 04623 / 90 89 920 oder per Email an Boeklund.PST@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell