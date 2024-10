POL-DA: Riedstadt-Leeheim: Einbruch in Wohnhaus

Darmstadt (ots) - Drei bislang unbekannte Täter hatten es am Montagabend (7.10.) auf einen 25-Jährigen abgesehen. Die Täter drängten den jungen Mann gegen 19.30 Uhr in einen Innenhof am Karolinenplatz und drohten ihm dort Gewalt an. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute, einer hellgrauen Daunenweste im Wert von etwa 300 Euro, in Richtung der Universität. Die drei Männer werden auf 16 bis 18 Jahre alt sowie ...

mehr