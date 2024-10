Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/Darmstadt: Zahlreiche Autofahrer auf Bundesstraße 26 gestoppt/Kontrollen im Herrngarten

Roßdorf/Darmstadt (ots)

Eine etwas größere Kontrollstelle richteten Einsatzkräfte der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg am Dienstagnachmittag (08.10.), in der Zeit zwischen 14.30 und 18.30 Uhr, auf der Bundesstraße 26 bei Roßdorf ein. Hierbei stoppten die Ordnungshüter 75 Fahrzeuge und nahmen 107 Personen genauer unter die Lupe. Aufgrund der Kontrolle kam es zeitweise zu stockendem Verkehr auf der Hauptverkehrsstrecke in Richtung Odenwald und den Ostkreis des Landkreises Darmstadt-Dieburg.

Bei zwei 26 und 38 Jahre alten Autofahrern zeigten sich deutliche Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum in Form von Cannabis bzw. Amphetamin. Sie wurden vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Beide erwarten entsprechende Ermittlungsverfahren. Darüber hinaus stand ein weiterer Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol und in einem weiteren Fall erstattete die Polizei gegen einen Wagenlenker Anzeige wegen fehlender gültiger Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung. 18 Fahrerinnen und Fahrer müssen zudem anhand von Mängelkarten der Polizei nun zeitnah die Behebung von Mängeln an ihren Fahrzeugen nachweisen.

Eine weitere Kontrolle fand im Bereich Herrngarten und Schleiermacherstraße in der Darmstädter Innenstadt statt. Die Beamten kontrollierten hier 22 Personen. Ein junger Mann hatte eine geringe Menge Crack dabei und wird sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben. Drei weitere Kontrollierte wurden von der Staatsanwaltschaft wegen laufender Strafverfahren zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Nachdem die Wohnsitze feststanden, konnten sie wieder ihrer Wege gehen. Weiterhin erteilten die Polizisten mehreren Personen Platzverweise.

