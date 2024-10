Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt, B45: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr eine Person schwer verletzt

Groß-Umstadt, B45 (ots)

Am Dienstag (8.10.) gegen 16.00 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall auf der B45 eine 22-Jährige Seat Fahrerin aus Höchst, die die B45 von Dieburg kommend in Richtung Höchst befuhr, schwer verletzt. In Höhe des Erbeerhofes Münch geriet der Seat aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW.Der 60-Jährige VW Fahrer aus Höchst blieb nach jetzigem Stand unverletzt. Die 22-jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme musste die B45 für die Dauer von 30 Minuten kurzzeitig gesperrt werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 35000.-EUR. Neben den eingesetzten Streifen der Polizeistation Dieburg und Höchst war die freiwillige Feuerwehr Groß-Umstadt, sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarzt, im Einsatz. Berichterstatter: Ihlenfeld, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell