Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Im Treppenhaus mit Reizgas gesprüht/Polizei und Rettungswagen im Einsatz

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Das Sprühen von Reizgas im Hausflur einer Schule in der Sophie- und Hans-Scholl-Straße hat am Dienstag (08.10.), kurz nach 11.30 Uhr, den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein bislang Unbekannter mit einem Reizgas, bei dem es sich mutmaßlich um Pfefferspray handelte, in diesem Bereich des Gebäudes gesprüht haben. Insgesamt sechs Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 10 und 14 Jahren klagten nach derzeitigem Kenntnisstand anschließend unter anderem über Atemwegsreizungen. Sie wurden noch vor Ort ärztlich versorgt. Glücklicherweise musste keiner in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

