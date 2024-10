Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Bergstraße: Polizei kontrolliert und durchsucht/Drogen und Waffen beschlagnahmt

Kreis Bergstraße (ots)

Im Rahmen von drei, mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt richterlich erwirkten Beschlüssen, fanden Polizeibeamte am Montag (07.10.) bei Wohnungsdurchsuchungen im Kreis Bergstraße Drogen, Waffen und Munition.

In den Räumlichkeiten eines 41 Jahre alten Mannes, gegen den wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt wird, trafen die Ordnungshüter drei Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 44 Jahren an und stießen auf insgesamt rund 90 Gramm Haschisch und eine Kleinstmenge Amphetamin. Die Polizei leitete Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Ermittlungen dauern an.

In einer Wohnung in Mörlenbach fanden die Ermittler unter anderem rund 400 Gramm Marihuana, mehrere Cannabispflanzen, eine Kleinstmenge Amphetamin sowie Luftgewehre, einen Teleskopschlagstock, diverse Messer und Kleinkaliber-Patronen. Die Ermittlungen richten sich in diesem Fall gegen einen 29 Jahre alten Mann.

Verschiedene Kampf- und Einhandmesser, einen Schlagring und mehrere Gramm weißen Pulvers bzw. Substanz, die noch genauer untersucht werden müssen, sowie diverse verschreibungspflichtige Schlafmittel und Antipsychotika, wurden zudem in der Wohnung eines 20-Jährigen in Lampertheim entdeckt. Gegen ihn läuft aktuell ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Darüber hinaus kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Hessischen Bereitschaftspolizei am Montagnachmittag auf der Rheinbrücke der Bundesstraße 47 bei Lampertheim-Rosengarten 33 Fahrzeuge und 47 Personen. Hierbei konnten von den Ordnungshütern keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell