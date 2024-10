Viernheim (ots) - In der Nacht zu Dienstag (08.10.) haben Kriminelle einen schwarzen Dodge RAM 1500 Limited im Wert von rund 100.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HF-XI 60 war in der Mannheimer Straße geparkt. Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem ...

