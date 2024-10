Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbruch in Gartencenter

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Ein Gartencenter in der Max-Plank-Straße geriet am Wochenende ins Visier Krimineller. Zwischen Samstagabend (5.10.) etwa 19.00 Uhr und Montagmorgen (7.10.) etwa 10.00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Büroraum. Nach ersten Ermittlungen gelangten sie über ein Fenster ins Gebäude und verließen es auf demselben Weg. Sie flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell