Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aktuelle Fahndung: Zwei Männer flüchtig - Polizei sucht nach Zeugen

Weilerswist (ots)

Seit heute Mittag (11. Dezember, 12.16 Uhr) sucht die Polizei in Weilerswist nach zwei Männern, die flüchtig sind. Sie flüchteten aus einem Fahrzeug, das im Bereich des Carqueiraner Platzes in ein Gebüsch gefahren wurde. Der Fahrer konnte inzwischen fußläufig in Richtung Lommersum angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Erste Personenbeschreibung der beiden Männer: dunkel gekleidet, weiße Sneaker, schwarze Haare, Bart, circa 20 bis 30 Jahre alt.

Für Beobachtungen und sachdienliche Hinweise ist ein Hinweistelefon geschaltet: 02251 799 291.

