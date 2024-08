Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: 62-Jähriger wird von Rollerfahrern ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch (31. Juli, 22:55 Uhr) einen 62-Jährigen auf der Steinmetzstraße ausgeraubt. Der Duisburger schilderte der Polizei, dass zwei männliche Jugendliche auf einem Roller an ihm vorbeigefahren sind und ihm das Handy aus der Hand geschlagen haben. In der Schutzhülle befanden sich zudem der Personalausweis des 62-Jährigen sowie eine Bank- und eine Krankenkassenkarte. Das Duo ist dann mit der Beute auf die Fröbelstraße abgebogen. Dort sei ein dritter Jugendlicher auf den Roller gestiegen. Das Trio flüchtete auf dem Fahrzeug in Richtung Wanheimer Straße.

Die jungen Männer sollen etwa 16 bis 20 Jahre und circa 1,70 Meter groß sein. Sie waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet, lediglich der Fahrer habe einen Helm getragen. Wer kann Angaben zu den Räubern machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

