Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Haftbefehle vollstreckt - Polizisten bitten spendablen "Retter" zur Kasse

Duisburg (ots)

Ein 25-jähriger Dortmunder wollte in der Nacht zum Dienstag (30. Juli) einen 19-Jährigen aus dem Duisburger Polizeigewahrsam "retten" und seine Schulden begleichen. Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann ein paar Stunden zuvor im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Straße Marientor vorläufig fest, weil er einen offenen Haftbefehl hatte. Da ihm das nötige Kleingeld fehlte, um das Bußgeld zu bezahlen, erschienen in der Nacht mehrere Personen am Polizeipräsidium, um die geforderte Summe auf den Tisch zu legen. Der 25-jährige Retter hatte dabei offenbar nicht bedacht, dass er selber zwei offene Haftbefehle wegen Urkundenfälschung und Betrug hatte. Er wurde ebenfalls zur Kasse gebeten - zu seinem Glück hatte er genug Geld dabei. Anschließend durften die beiden Dortmunder gehen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell