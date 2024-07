POL-DU: Alt-Homberg: Zwei Autos beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Am Donnerstagmittag (25. Juli, 11:15 Uhr Uhr) gaben sich ein Mann und eine Frau als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus, um in die Wohnung einer 77-jährigen Frau zu gelangen. Nachdem die Seniorin sie reingelassen hatte, teilten die beiden sich unter einem Vorwand in der Wohnung auf. Während die 77-Jährige abgelenkt wurde, stahlen ...

