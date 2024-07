Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Anruf vom "Bankmitarbeiter" - Betrug mit Onlinebanking

Duisburg (ots)

Ein Betrüger hat am Dienstag (30. Juli) einen Senior um eine große Summe Geld gebracht. Der 76-Jährige schilderte der Polizei, dass er gegen 15 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters seiner Bank erhalten habe. Dieser habe ihm vorgegaukelt, diverse Daten zu benötigen und ihn dann aufgefordert, eine Überweisung in seiner Banking-App freizugeben. Der 76-Jährige bestätigte die Überweisung. Als er anschließend seine Bank kontaktierte, bemerkte er den Betrug und alarmierte die Polizei. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Duisburg warnt: Die Maschen der Betrüger werden immer perfider, zunehmend auch mithilfe von künstlicher Intelligenz. So rufen die Täter beispielsweise mit gefälschten Telefonnummern und gefälschten Stimmen an. Nehmen Sie niemals an, dass ein solcher Anruf tatsächlich von Ihrer Bank stammt, überweisen Sie kein Geld an fremde Personen und beenden Sie sofort das Telefonat. Kontaktieren Sie stattdessen die Polizei und Ihre Bank über die offizielle Kundendienstnummer. Mehr Informationen finden Sie hier:

https://duisburg.polizei.nrw/falschbankmitarbeiter

https://polizei.nrw/artikel/generative-kuenstliche-intelligenz-leider-auch-eine-superkraft-fuer-cyberkriminelle

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell