BPOL-F: Taschendieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main/Darmstadt/Hanau (ots) - Beamte der Bundespolizei konnten am Sonntag in den Hauptbahnhöfen Frankfurt am Main, Darmstadt und Hanau insgesamt vier Haftbefehl vollstrecken. Nachdem in Darmstadt ein 34-jähriger Mann verhaftet wurde, den die Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Erschleichen von Leistungen suchte, war es in Hanau eine 53-jährige Frau die gleich mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen von der Staatsanwaltschaft Hanau ...

mehr