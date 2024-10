Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Schreckschusswaffe bei 42-Jährigem sichergestellt

Griesheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Griesheim hat am Montagnachmittag (7.10.) einen 42 Jahre alten Mann festgenommen und bei ihm eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Gegen 16 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete eine verdächtige Person im Bereich der Oberndorfer Straße vor einem dortigen Supermarkt. Er soll einen Gegenstand, der von weitem einer Waffe ähnlich sah, in einen mitgeführten Koffer gepackt haben. Eine sofort herbeigeeilte Streife konnten den Beschriebenen noch in der Oberndorfer Straße stoppen und kontrollieren. Bei der Überprüfung stellte das Streifenteam bei dem Mann aus Griesheim eine Schreckschusswaffe sicher. Er wurde festgenommen und für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Polizeikräfte Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

