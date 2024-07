POL-S: Zeugen nach Rotlichtverstoß und Unfall gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Ein mutmaßlich unsachgemäßer Umgang mit einer Gaskartusche hat in der Nacht zum Dienstag (09.07.2024) in einem Wohnhaus an der Burgstraße zu einer Explosion geführt. Ersten Ermittlungen zufolge strömte das Gas der Kartusche aus und verbreitete sich in der Wohnung. Gegen 00.20 Uhr explodierte das Gemisch. Durch die Wucht der Explosion wurde ...

