Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich unsachgemäßer Umgang mit Gaskartusche führt zu Explosion

Stuttgart-Süd (ots)

Ein mutmaßlich unsachgemäßer Umgang mit einer Gaskartusche hat in der Nacht zum Dienstag (09.07.2024) in einem Wohnhaus an der Burgstraße zu einer Explosion geführt. Ersten Ermittlungen zufolge strömte das Gas der Kartusche aus und verbreitete sich in der Wohnung. Gegen 00.20 Uhr explodierte das Gemisch. Durch die Wucht der Explosion wurde das Dach des Hauses angehoben und der Bewohner leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Vier weitere Bewohner verließen das Gebäude unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern an.

