POL-S: Frau mutmaßlich vergewaltigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann hat am Montag (08.07.2024) in einem Gebüsch am Ferdinand-Leitner-Steg eine 43 Jahre alte Frau mutmaßlich vergewaltigt. Zeugen beobachteten den Unbekannten, wie er gegen 13.50 Uhr mit der mutmaßlich stark alkoholisierten Frau den Geschlechtsverkehr vollzog und wählte den Notruf. Als der Unbekannte die Zeugen sah, flüchtete er in Richtung Mittlerer Schlossgarten. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach dem Mann. Die Beamten nahmen die Frau nach ärztlicher Versorgung aufgrund ihrer Alkoholisierung zu ihrem eigenen Schutz in Gewahrsam. Der Tatverdächtige ist zirka 180 bis 185 Zentimeter groß, schlank und hat kurze schwarze Haare sowie einen kurzen schwarzen Bart. Er trug ein graues T-Shirt und eine dunkle kurze Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

