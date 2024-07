Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist im Auto - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag (08.07.2024) in der Augsburger Straße eine 46 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Frau war gegen 16.00 Uhr mit ihrem Hund auf dem Gehweg in Richtung Ortskern Obertürkheim unterwegs, als der Unbekannte aus einem dunklen Kleinwagen mit Göppinger Zulassung durch Rufe auf sich aufmerksam machte uns sie auf Höhe der Hausnummer 570 zu sich herwinkte. Als die Frau an das Auto herantrat sah sie, dass der Mann seinen Penis in der Hand hielt und onanierte. Erst als die Frau aufschrie und wegging fuhr der Mann weiter. Er ist 30 bis 40 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare und eine schlanke Statur. Er hatte auffällig gepflegte Augenbrauen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell