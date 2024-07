Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: LKW in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Beim Brand eines LKW an der Neue Straße ist in der Nacht zum Dienstag (09.07.2024) ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein Zeuge bemerkte gegen 01.05 Uhr eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen über dem LKW und wählte den Notruf. Der LKW brannte vollständig aus, auch der angrenzende Zaun, sowie zwei Fenster und ein Balkon eines angrenzenden Grundstücks wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Bewohner des angrenzenden Gebäudes mussten ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell