POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.03.2024.

Peine (ots) - Sachbeschädigung in Form von Graffiti. Hohenhameln, Marktplatz, Einkaufsmarkt, 18.03.2024, 01:00 Uhr. An einer Hauswand eines Einkaufsmarktes wurden diverse Motive mittels Sprühfarbe aufgebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen richten sich gegen zwei Frauen im Alter von 17 und 20 Jahren. Rückfragen bitte ...

