Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aluminium entwendet und das am helllichten Tag

Erfurt (ots)

Am 23.08.2024 gegen 09:45 Uhr wurden Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd durch einen aufmerksamen Bürger informiert, dass eine Person im Bereich der Liebknechtstraße aus einem leerstehenden Gebäude Kabel auf einen Trolli verlud. Die eingesetzten Beamten stellten einen Mann fest, welcher ohne jedes Schuldbewusstsein aus dem leerstehenden Gebäude Aluminiumkabel entfernte und auf dem eigens dafür mitgeführten Wägelchen bereit legte. Beim Erblicken der Beamten ergriff die Person die Flucht, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden. Neben dem bereit gelegten, nicht ihm gehörenden Leichtmetall, wurde bei der Person Betäubungsmittel aufgefunden. Der Mann wurde in der weiteren Folge auf die Dienststelle gebracht. Hier waren dem Mann, der zur Zeit nur schwer postalisch erreicht werden kann, Papiere vom Gericht zu übergeben. Nachdem die Staatsanwaltschaft über die Sachlage informiert und eine postalische Erreichbarkeit des Mannes hinterlegt wurde, war der Mann zu entlassen. Zuvor hat der Mann noch ein normenverdeutlichendes Gespräch erhalten, in welchem ihm der Unterschied zwischen seinem und fremden Eigentum erläutern werden musste. Gegen die Person ermittelt nunmehr die Polizei wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.(MK)

