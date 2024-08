LPI-EF: Die Kripo Erfurt bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Erfurt (ots) - Erneut wurden im Erfurter Stadtgebiet Reifen von geparkten Fahrzeugen beschädigt. Im Julius-Leber-Ring griffen Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag drei geparkte Autos an und beschädigten insgesamt neun Reifen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt. In einer Tiefgarage in der Jacob-Weil-Straße beschädigten Unbekannte die Reifen eines geparkten VW. Hier wird der Sachschaden auf ...

