Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versammlungslage führt zu Verkehrsbehinderungen

Erfurt (ots)

Am 25.08.2024 findet am Erfurter Landtag eine mit 10.000 Teilnehmern angemeldete Versammlung statt. Dieser geht ein mit 1.000 Teilnehmern angemeldeter Aufzug voraus. Die Thüringer Polizei schützt die Grundrechte der Versammlungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung und trifft die erforderlichen Maßnahmen, um einen friedlichen und störungsfreien Verlauf der Versammlung zu gewährleisten. Aufgrund der Versammlung und des Aufzugs wird es in der Zeit von 12:00 bis 18:00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Schwerpunkte bilden hierbei, neben der Johann-Sebastian-Bach-Straße, die Bereiche rund um den Anger, der Bahnhofstraße, der Schillerstraße, der Windthorstraße und der Tschaikowskistraße. Die Polizei bittet um Verständnis, dass präzise Aussagen zu Zeiten und Orten der Sperrungen nicht möglich sind. (DS)

