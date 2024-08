LPI-EF: Erneut Baggerschaufeln gestohlen - Zeugenaufruf

Erfurt (ots) - Scheinbar auf Unterhaltungstechnik hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Erfurt abgesehen. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag drangen die Täter in ein Restaurant in der Altstadt ein. Dort stahlen sie einen Laptop, einen Beamer und zwei Musikboxen im Gesamtwert von etwa 1.100 Euro. Hinzugerufene Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. (DS) Rückfragen ...

