POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Lingenfeld (ots) - Am 29.07.2024, gegen 22:45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter gleich drei geparkte Fahrzeuge in der Straße "Am Hirschgraben" in Lingenfeld. Laut Zeugenangaben handelt es sich bei den Tätern um drei junge Männer, die mit einem weißen Tesla vom Tatort flüchteten. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde ...

