Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Einbruch in Tankstelle und Einkaufsmarkt

Jockgrim (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum 30.07.24 gewaltsam Zutritt zur einer Tankstelle in Jockgrim im Mittelwegring. Dabei konnten sie eine geringe Menge Bargeld entwenden. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt flüchten. Vermutlich versuchten die Täter zuvor in einen Einkaufsmarkt in Jockgrim einzubrechen. Hierbei scheiterten sie allerdings und richteten nur Sachschaden an Fenstern und Türen in Höhe von ca. 1000 Euro an. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

