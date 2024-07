Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim/Germersheim - Verkehrskontrollen

Knittelsheim/Germersheim (ots)

Am Montagmorgen führte die Germersheimer Polizei Verkehrskontrollen in Knittelsheim und Germersheim durch. Dabei wurden fünf Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Zudem gingen den Beamten neun "Gurtmuffel" ins Netz.

