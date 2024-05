Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei nimmt Fahrraddiebe fest Am Donnerstag meldete um kurz vor 4:30 Uhr ein 56-Jähriger der Polizei, dass er zwei Männer beobachtete, die in der Straße Langenäcker soeben zwei E-Bikes stahlen. Den beiden Dieben gelang (ots) - Am Donnerstag meldete um kurz vor 4:30 Uhr ein 56-Jähriger der Polizei, dass er zwei Männer beobachtete, ...

mehr