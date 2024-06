Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Garage

Artern (ots)

Am Hahnstein versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Garage einzudringen. An der Garage konnten Hebelspuren festgestellt werden, die einen Sachschaden darstellen. Das Eindringen in das Innere der Garage gelang jedoch nicht. Der Tatzeitraum liegt zwischen April und Sonntag 12.30 Uhr. Beamte der Polizeistation Artern sicherten vor Ort Spuren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell