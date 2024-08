LPI-EF: Wieder Fahrzeugreifen beschädigt

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es von Mittwoch auf Donnerstag auf einen Biomarkt in Erfurt abgesehen. Dazu verschafften sich die Täter zunächst Zutritt in ein Mehrfamilienhaus am Tatort im Norden der Landeshauptstadt. Anschließend brachen sie die Tür des Geschäfts mit Gewalt auf und gelangten so in den Ladenbereich. Dort stahlen sie u. a. Bargeld in Höhe von etwa 250 Euro. Die Kripo kam zur Spurensicherung vor Ort und leitete die Ermittlungen zum besonders schweren ...

