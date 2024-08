Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrfehler enden in Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 23.08.2024 gegen 19:00 Uhr, eskalierte eine Streitigkeit auf einem Werkstattparkplatz in der Weimarischen Straße von Erfurt. Dem voraus ging, dass beide beteiligte Herren im Alter von 35 und 38 Jahren mit ihren Pkw stadteinwärts fuhren. Der Jüngere fuhr hierbei unsicher und machte unerklärliche Tempowechsel. Da beide Fahrzeugführer zufällig den gleichen Parkplatz ansteuerten, suchte der 38-Jährige das Gespräch. Dieses eskalierte jedoch und endete in einer wüsten Rauferei. Der 35- Jährige flüchtete in der Folge mit seinem Toyota vom Parkplatz, konnte jedoch von den heran eilenden Kollegen des ID Süd gestellt werden. Der Grund für seine unsichere Fahrweise war schnell gefunden, er brachte es auf einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille. Nach der Abgabe einer Blutprobe konnte der Herr, mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Körperverletzung im Gepäck, zu Fuß den Heimweg antreten. (MF)

