POL-DA: Viernheim: Schwarzer Dodge RAM gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - Im Verlauf des Sonntags (6.10.) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Tiefgarage in der Koblenzer Straße. Zwischen etwa 18.00 und 22.00 Uhr entwendeten sie dort ein Motorrad und flüchteten in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Kennzeichen DA-O 145 an dem Fahrzeug befestigt. Zeugen, die etwas ...

