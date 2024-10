Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim

Kelsterbach: Polizeikräfte führen Verkehrs- und Gaststättenkontrollen durch

Rüsselsheim / Kelsterbach (ots)

Polizeikräfte haben im Laufe des Montags (7.10.) Verkehrs- und Gaststättenkontrollen in Rüsselsheim und Kelsterbach durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße geahndet.

Im Zuge einer Kontrolle in der Adam-Opel-Straße im Bereich der dortigen Großsporthalle stoppten die Beamtinnen und Beamten zwischen 16.45 Uhr und 20 Uhr insgesamt 117 Fahrzeuge und überprüften 136 Personen. Zwei Autofahrer konnten bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Verfahren verantworten. Ebenfalls ein Verfahren leiteten die Einsatzkräfte gegen zwei Autofahrer ein, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Rauschgift am Steuer saßen. Bei einem 34-Jährigen reagierte der Test positiv auf Kokain, bei einem 25 Jahre alten Autofahrer verlief er positiv auf THC. Beide mussten eine Blutentnahme auf der Wache über sich ergehen lassen. Für einen 47-Jährigen war die Fahrt ebenfalls beendet, da er alkoholisiert am Steuer saß. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Weil ihre E-Scooter nicht versichert waren, müssen sieben Verkehrsteilnehmer mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Ein Kleintransporter transportierte Brennholz, eine Überprüfung des Gewichts zeigte jedoch klar, dass das Fahrzeug um 53 Prozent überladen war. Für den Fahrer und Halter hat das ein Verfahren zur Folge, ihnen droht ein Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Im Anschluss an die Verkehrskontrolle führten die Polizistinnen und Polizisten mit Unterstützung von Mitarbeitenden des Ordnungsamtes Kelsterbach sowie des Verwaltungsbehördenbezirkes "Überwachung von Gaststättenrecht" Kontrollen in sechs Gaststätten und Kiosken durch. Bei zwei Lokalitäten wurden keine Beanstandungen gemacht, in den anderen Fällen entdeckten die Einsatzkräfte insgesamt acht illegale Glücksspielautomaten und stellten unter anderem 900 Liter an unversteuerten Getränken, über 540 unversteuerte E-Zigaretten sowie 128 unversteuerte Zigarettenpäckchen sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell