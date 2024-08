Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden- Polizeibeamte beobachten Zusammenstoß

Vlotho (ots)

(sls) Auf dem Weg zu einem Einsatz wurde durch Polizeibeamte am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Exter an der Detmolder Straße beobachtet. Zum Unfallzeitpunkt gegen 22.45 Uhr befanden sich die Beamten auf der Abfahrt der BAB A2 und beabsichtigten über die Herforder Straße in Richtung Vlotho zu fahren. Die Beamten bemerkten einen Fahrer eines Ford Transit, der über die Detmolder Straße kommend den Kreisverkehr fahren wollte. Beim Einfahren kollidierte der Transit mit einem Verkehrszeichenmast, der auf der dortigen Verkehrsinsel stand. Der Mast fiel auf die Fahrbahn und blockierte diese. Die Polizeibeamten brachen den ursprünglichen Einsatz ab und kümmerten sich um den Unfall. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte der 24-jährige Fahrer aus Vlotho deutliche Verhaltensauffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinweisen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief anschließend positiv. Dem Vlothoer wurde auf der Polizeiwache Herford eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt vorläufig untersagt. Der 24-Jährige kümmerte sich, nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen, um den Abtransport des Ford Transit und die Feuerwehr Vlotho um die Aufstellung der Verkehrszeichen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell