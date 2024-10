POL-DA: Biblis: 31-jähriger Mann wieder da/Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Darmstadt (ots) - Am Dienstag, dem 08.10.2024, kam es gegen 07:27 Uhr, an der Kreuzung Berliner Allee / Haardtring zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden. Berichterstattung: Ziegler, POK'in 1.Polizeirevier Darmstadt: Romig, PHK Rückfragen bitte an: ...

