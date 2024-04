POL-DN: Fahrradfahrer von Lkw touchiert und leicht verletzt

Jülich (ots) - Am späten Dienstagabend (03.04.2024) wurde ein 53-jähriger Mann Opfer eines Raubs in der Grünanlage an der Victor-Gollancz-Straße in Jülich. Der Dürener saß gegen 22 Uhr auf einer dortigen Parkbank als ihn plötzlich eine Gruppe junger Männer attackierte. Einer der Angreifer beleidigte den Dürener zunächst und schlug dem Mann im Anschluss unvermittelt ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. ...

mehr