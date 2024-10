Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 25-Jähriger beraubt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Drei bislang unbekannte Täter hatten es am Montagabend (7.10.) auf einen 25-Jährigen abgesehen. Die Täter drängten den jungen Mann gegen 19.30 Uhr in einen Innenhof am Karolinenplatz und drohten ihm dort Gewalt an. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute, einer hellgrauen Daunenweste im Wert von etwa 300 Euro, in Richtung der Universität.

Die drei Männer werden auf 16 bis 18 Jahre alt sowie 1,75 bis 1,80 Meter groß geschätzt. Laut Zeugenaussagen hatte einer von ihnen ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare und trug dunkle Kleidung sowie eine Gucci-Kappe.

Die beiden anderen Männer hätten laut dem Zeugen europäisch ausgesehen. Einer von ihnen war ebenfalls dunkel gekleidet. Der andere hatte lange Haare, die zum Zopf gebunden waren und trug eine Gucci-Kappe in heller Farbe.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 35 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell