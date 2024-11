Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Psychisch auffälliger Mann verursacht Großeinsatz der Polizei in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Ein psychisch auffälliger Mann hat am Mittwoch, 20. November 2024, einen Großeinsatz der Polizei in Ganderkesee verursacht.

Der 55-jährige Mann wählte gegen 22:00 Uhr den Notruf und kündigte im Gespräch an, sich etwas antun zu wollen. Zeitgleich meldeten sich Angehörige bei der Polizei in Ganderkesee, weil sie sich nach dem Erhalt von entsprechenden Nachrichten um den 55-Jährigen sorgten. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort im Kern von Ganderkesee eintrafen und eine Frau aus einer Erdgeschosswohnung in Sicherheit bringen wollten, reagierte der Mann sofort aggressiv. Um die Situation zu beruhigen, zog sich die Polizei zunächst zurück. Nachdem sich der 55-Jährige in seine Wohnung im Obergeschoss des Hauses begeben hatte, gelang es, die Frau aus dem Gefahrenbereich zu geleiten. Sie blieb unverletzt. Immer wieder trat der Mann im Obergeschoss an Fenster und auch auf einen Balkon. Dabei war er mit einem Küchenmesser bewaffnet, mit dem er sich auch mehrere Verletzungen am Oberkörper und Gesicht zufügte. Des Weiteren warf er mit Messern und brennenden Toilettenpapierrollen nach den Einsatzkräften.

Einem alarmierten Team von psychologisch speziell geschulten Beamten gelang es, Kontakt zum aggressiven 55-Jährigen aufzubauen. Weil er verbal aber nicht von seinem Vorhaben abzubringen war, mussten ihn Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos in der Nacht überwältigen. Der weiterhin renitente 55-Jährige wurde unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wo seine Schnittverletzungen versorgt wurden und aufgrund der Einnahme diverser Medikamente eine stationäre Aufnahme erfolgte.

Alle Rettungs- und Einsatzkräfte blieben unverletzt.

