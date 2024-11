POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hude wurden am Mittwoch, 20. November 2024, gegen 12:00 Uhr, zwei Frauen leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden. Zur Unfallzeit wollte ein 65-jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten mit einem VW vom Parkplatz eines Blumengeschäfts in die Parkstraße einfahren. Da die Sicht durch parkende Fahrzeuge eingeschränkt ...

