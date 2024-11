POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Hohe Sachschäden bei Verkehrsunfällen auf den Autobahnen im Landkreis Oldenburg +++ Fahrzeuge mit Sommerreifen versehen

Delmenhorst (ots) - Unbekannte haben in der Gemeinde Stadland mehrere Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Dienstag, 19. November 2024, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 20. November 2024, 07:00 Uhr, waren Transporter in der Schulstraße in Schwei, der Straße "Am Lockfleth" in Seefeld und der Ostpreußenstraße in ...

