Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Trafostation führt zu Stromausfall

Bünde (ots)

Am gestrigen Abend (30.03.24) gegen 21:45 Uhr kam es im Bereich Bünde Holsen zu einem Stromausfall, von dem auch zahlreiche Haushalte betroffen waren. Als ein Mitarbeiter des Strombetreibers daraufhin ein Trafohäuschen an der Imperialstraße aufsuchte, um die Ursache zu erforschen, musste er feststellen, dass Unbekannte mehrere Türen des Trafohäuschens aufgebrochen und sich so Zugang verschafft hatten. Aus der Station wurde eine größere Menge an Kupferkabeln entwendet. Offensichtlich hatte das nicht fachgerechte Entfernen der Kabel zu einem Kurzschluss geführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zur Vorfallzeit verdächtige Feststellungen im Bereich der Imperialstraße gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Herford unter Tel. 05221/888-1222 in Verbindung zu setzen.

