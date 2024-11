POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B212 verletzt

Delmenhorst (ots) - Nach einem Auffahrunfall an der Anschlussstelle Sandkrug war am Dienstag, 19. November 2024, 16:30 Uhr, ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Eine 60-jährige Frau aus Hatten war mit einem Kleinbus auf der Autobahn 29 in Richtung Ahlhorn unterwegs und verließ diese an der Anschlussstelle Sandkrug. ...

mehr