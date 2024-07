POL-PDNR: Körperverletzung

Linz am Rhein (ots) - Am Freitagmittag (19.07.2024) kam es auf der Straße In der Au in Linz am Rhein zu einem sogenannten Dooring-Unfall. Ein 71-jähriger Fahrradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis fuhr links an dem geparkten Fahrzeug einer 48-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Unkel vorbei. Als der Fahrradfahrer gerade in Höhe des Fahrzeugs war, öffnete die Fahrzeugführerin von innen die Fahrertür, woraufhin der ...

mehr