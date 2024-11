Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Transporter in Stadland aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben in der Gemeinde Stadland mehrere Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 19. November 2024, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 20. November 2024, 07:00 Uhr, waren Transporter in der Schulstraße in Schwei, der Straße "Am Lockfleth" in Seefeld und der Ostpreußenstraße in Rodenkirchen das Ziel von Kriminellen. In allen drei Fällen wurden verschlossene Türen aufgebrochen , um auf den Laderaum zugreifen zu können. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 7.000 Euro.

Wer in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge registriert hat, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei in Nordenham aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell