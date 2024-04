Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb flüchtet ohne Beute

Kaiserslautern (ots)

Waren im Wert von rund 1.500 Euro wollte ein Ladendieb am Montagnachmittag in einem Spielwarenmarkt in der Merkurstraße mitgehen lassen. Eine Mitarbeiterin beobachtete gegen 17 Uhr, wie der Unbekannte unzählige "Tonie"-Figuren, mit denen man Hörspiele abspielen kann, in seinen mitgebrachten Rucksack stopfte.

Als der Mann bemerkte, dass er eine Zuschauerin hat, machte er sich ohne den Rucksack aus dem Staub. Von dem Langfinger ist lediglich bekannt, dass er etwa 35 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß ist. Der Unbekannte war bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Steppweste. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

