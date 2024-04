POL-PPWP: Bei Kontrolle Drogenbeeinflussung festgestellt

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich am Montagnachmittag an der Handtasche einer 60-Jährigen bedient. Die Frau war zwischen 15 und 16 Uhr in einem Aldi-Markt in der Merkurstraße einkaufen. An der Kasse fiel ihr auf, dass der Geldbeutel verschwunden war. Den hatte die Bestohlene zuvor in ihrer Umhängetasche verstaut. In dem Portemonnaie befand sich neben Bankkarten und Ausweisdokumenten auch ein mittlerer ...

