POL-RT: Angriff auf Rettungskräfte; Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Fahrraddiebe; Einbruch; Vermisstensuche; Kaminbrand

Polizeibeamte und Rettungsdienst angegriffen

Zu einem Widerstand gegen Polizisten und tätlichen Angriff gegen Kräfte des Rettungsdienstes ist es am Freitagmittag in einem Fitnessstudio in Reutlingen-Sondelfingen gekommen. Der Studioleiter informierte die Polizei gegen 15 Uhr über einen randalierenden Gast. Beim Eintreffen der Polizisten griff der 25-Jährige die Beamten unmittelbar an und musste daher fixiert werden. Um den psychischen Zustand besser beurteilen zu können wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Der Beschuldigte trat weiter um sich und verletzte dabei eine 34-jährige Sanitäterin leicht. Der Mann sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 20-Jähriger am Freitagnachmittag in der Wilhelmstraße erlitten. Zwischen ihm und drei unbekannten Männern kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Streit, in deren Folge eine männliche Person mit einem Messer und ein anderer mit einem Pfefferspray drohten. Der dritte Täter schlug den Geschädigten mit den bloßen Händen. Ein beherztes Eingreifen von unbeteiligten Passanten verhinderte Schlimmeres. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige beim Polizeirevier Reutlingen, bei welchem die Ermittlungen aufgenommen wurden.

Walddorfhäslach (RT): Pkw von Fahrbahn abgekommen

Eine Verletzte und ein nicht mehr fahrbereiter Audi sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag im Ausfahrtsbereich der B 27 bei Walddorfhäslach ereignet hat. Kurz vor 17 Uhr kam die 22-jährige Fahrerin eines Audi A3 im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und verletzte sich nach aktuellem Stand leicht. Zur weiteren Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Der Audi, an welchem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nürtingen (ES): Fahrraddiebe festgenommen

Einer aufmerksamen Streifenbesatzung des Polizeirevier Nürtingen ist es zu verdanken, dass in der Nacht auf Samstag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe dingfest gemacht wurden. Gegen 01.25 Uhr beobachteten die Beamten zwei männliche Personen im Alter von 17 und 19 Jahren, welche sich im Bereich des Bahnhofs Nürtingen an Fahrrädern zu schaffen machten. Bei Erblicken des Streifenfahrzeus flüchteten die beiden Männer und versteckten sich anschließend hinter Mülltonnen. Die Personen konnten nach einer Verfolgung zu Fuß festgenommen werden und sehen nun dementsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Esslingen (ES): Von eigenem Auto eingeklemmt

Schwere Verletzungen hat eine 45-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, gegen 07.45 Uhr erlitten. Die Frau stieg im Pliensauparkhaus bei Rückstau aus ihrem Toyota Aygo aus, um zu schauen, ob sich das Warten lohnt. Hierbei hatte sie vergessen, ihr Fahrzeug gegen ein Weiterrollen zu sichern. Ihr Wagen rollte an der abschüssigen Zufahrt zurück und klemmte sie zwischen Wand und Fahrzeug ein, wobei ihr rechtes Bein stark gequetscht wurde. Die Verletzte musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Baltmannsweiler (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro haben Einbrecher am Freitagabend zwischen 17 und 21 Uhr bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Ortsrandslage erbeutet. Die Täter drangen über ein Fenster in die Wohnung ein und durchwühlten das Mobiliar. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Rottenburg (TÜ): Mit Suchhunden und Drohne nach Vermissten gesucht

Rettungs- und Einsatzkräfte haben am Freitagabend im Bereich von Rottenburg unter anderem mit Personenspürhunden und Drohnen nach einem vermissten 76- Jährigen gesucht. Der Mann hatte gegen 10.30 Uhr seine Wohnanschrift verlassen und war auch gegen 18.40 Uhr noch nicht nach Hause zurückgekommen. Aufgrund der Sorge auch um den medizinischen Zustand der Person, verständigte seine Ehefrau die Polizei. Die intensiven Suchmaßnahmen führten schließlich gegen 00.30 Uhr zum Erfolg. Der Senior wurde in der Paul-Lechler-Straße in Tübingen angetroffen. Der Mann schien unverletzt, wurde aber zur Vorsorge in einem Klinikum aufgenommen.

Burladingen (ZAK): Mit Gartenmauer kollidiert

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Sonnenhalde zur Blumenstetterstraße gekommen. Der 84-jährige Fahrer eines VW Polo befuhr gegen 14.30 Uhr die abschüssige Straße und kollidierte nach der Einmündung nahezu ungebremst mit einer Gartenmauer. Der Mann wurde nicht im Fahrzeug eingeklemmt, dennoch kam er aber, nach aktuellem Stand, schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Am VW Polo, welcher abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Rosenfeld (ZAK): Kaminbrand

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind am Freitagabend, gegen 20 Uhr, zu einem Kaminbrand eines Einfamilienhauses in der Mozartstraße ausgerückt. Vor Ort stellte die Feuerwehr aus dem Kamin kommende Funken fest. Zum Ausbruch eines Vollbrandes war es nicht gekommen. Ein Schornsteinfeger übernahm die weiteren Arbeiten. Verletzt wurde niemand.

